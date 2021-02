Biraghi: "Corsa scudetto? L'Inter la più forte, la Lazio può sorprendere"

La cinque vittorie consecutive in campionato hanno rilanciato la Lazio nelle parti alte della classifica. Qualcuno la inserisce nella corsa scudetto, come Cristiano Biraghi. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "L'Inter vincerà lo scudetto? Risposta davvero complicata. Sulla carta è la squadra più forte con la Juventus. Ma il Milan può arrivare in fondo, Roma e Napoli son lì, e Lazio ed Atalanta possono sorprendere".

LAZIO, LE PAROLE DI CIRO IMMOBILE

LAZIO, PUNTO SUL RINNOVO DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME