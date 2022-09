Bologna, Arnautovic: "Addio di Mihajlovic momento amaro, per me è come un fratello"

TUTTOmercatoWEB.com

Marko Arnautovic sta vivendo un momento d'oro, nonostante la situazione del Bologna non sia delle migliori. Solo sei punti conquistati, l'esonero di Mihajlovic e l'arrivo di Thiago Motta. Proprio sull'addio del tecnico serbo l'attaccante ha detto la sua: "Il suo addio è stato un momento molto amaro per me. Avevo un rapporto diverso con lui, non era solo il mio allenatore ma anche un amico, direi un fratello maggiore. Come squadra abbiamo vissuto gli ultimi mesi al suo fianco, abbiamo sofferto con lui, ma la vita deve andare avanti per ognuno di noi. Spero che le cose per Sinisa migliorino e torni ad essere quello di prima", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.