Bologna, Casale out: vecchi fastidi non lo lasciano in pace

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto inizio di stagione per Nicolò Casale che, oltre a esordire contro il Como con uno sfortunato autogol, ha visto la gara di Champions contro lo Shakhtar Donetsk dalla panchina. Ma non finiscono qui i guai per il difensore: come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Nicolò sta svolgendo allenamenti differenziati da giorni a causa di alcuni fastidi fisici che non sembrano volerlo lasciare in pace. Lo staff medico continua a valutarlo.