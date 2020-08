Bologna, continua la battaglia di Mihajlovic: il Covid gli nega il secondo ritiro consecutivo

È sempre stato un lottatore Sinisa Mihajlovic, così in campo come fuori. Poco più di un anno fa l'annuncio che scosse tutto il mondo del calcio, quella leucemia che il tecnico del Bologna ha affrontato a viso aperto e senza paura, ottenendo grandi risultati. È di qualche giorno fa invece la notizia della sua positività al Covid-19, il tanto odiato virus che sta tornando con forza nel nostro Paese. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, proprio a causa del contagio, quello di quest'anno sarà il secondo ritiro prestagionale consecutivo che il serbo sarà costretto a saltare e che non gli permetterà di seguire in prima persona la propria squadra. Il raduno a Pinzolo dei rossoblù inizia oggi e si prolungherà fino al 5 settembre, giorno in cui l'allenatore terminerà il suo periodo di quarantena obbligatoria. L'ex Lazio sta bene ed è del tutto asintomatico, per questo non vede l'ora di tornare di nuovo in campo e riabbracciare presto i suoi ragazzi.

