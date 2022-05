Bologna, Mihajlovic: il discorso alla squadra al suo ritorno in campo

TUTTOmercatoWEB.com

Sinisa Mihajlovic è tornato. Dopo un mese di ricovero al Sant'Orsola per la ricomparsa della leucemia il tecnico nella giornata di ieri è tornato dai suoi ragazzi e diretto l'allenamento a Casteldebole. Un periodo quello in cui il serbo non è stato in panchina in cui la sua squadra ha collezionato risultati importanti e lo ha reso orgoglioso e ancor più voglioso di tornare.

"Vi ringrazio tutti, in quei giorni di ospedale mi avete dato forza e aiutato ad affrontare tutto. Sì, siete stati la mia forza. Ora, avanti così, ancora al massimo.... Certo, avete aspettato che andassi in ospedale per non perdere mai eh...", queste le parole , riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, alla squadra prima di iniziare l'allenamento affiancato dall’ad Fenucci e dal ds Bigon.