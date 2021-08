Bonucci: "Avversario per lo scudetto? Con Sarri la Lazio darà fastidio.."

RASSEGNA STAMPA - Restano solo 11 giorni all'inizio della nuova stagione di Serie A. Le squadre italiane della massima competizione calcistica, sono ora impegnate nella finestra calciomercato. Ma nel frattempo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Leonardo Bonucci ieri si è goduto una giornata di gloria a Viterbo, la sua città. Ma è stata anche l’occasione per parlare di tante altre cose, dalla Juventus al prossimo Mondiale in Qatar. In aggiunta ha toccato un tema molto particolare agli amanti del calcio. Il neo campione d'Europa ha dunque espresso le sue sensazione sull'argomento scudetto: "Chi è l'avversario principale per il titolo? Resta l'Inter perchè l'ha vinto, anche senza Lukaku e Hakimi. Ma con Sarri la Lazio darà fastidio e occhio alla Roma di Mourinho. Il Milan stesso ha comprato giocatori funzionali al progetto. Sarà un bel campionato".

