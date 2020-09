Brescia, Cellino: "Sono legato alla Roma. E sognavo di poterla comprare"

Sandro Tonali è pronto a iniziare una nuova esperienza tra le fila del Milan. Il presidente del Brescia Massimo Cellino, tuttavia, avrebbe preferito che il giovane talento indossasse la maglia della Roma. Lo stesso numero uno del club, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ha svelato in una lunga intervista, in cui ha parlato anche del legame speciale che ha con i giallorossi: "Mi sento molto legato alla Roma. Per questo, quando ho venduto il Cagliari, avevo il sogno di comprarla e di risanarla esaltandone le potenzialità, mediante il mio lavoro e la mia esperienza. Ma è rimasto solo un sogno".

DIRETTA - Calciomercato Lazio: per Fares tutto in 48 ore. Torna di moda Kumbulla

Atalanta, Ilicic atteso domani in Italia: inserimento graduale per lo sloveno

TORNA ALLA HOMEPAGE