Calciomercato, dalla Lazio alla Salernitana: piace Charpentier

La lista delle operazioni tra i due club di proprietà di Claudio Lotito potrebbe allungarsi. L'ultimo giocatore che potrebbe vestire a breve la maglia della Salernitana dopo esser stato acquistato dalla Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è Gabriel Charpentier, attaccante francese di proprietà dell'Avellino. Classe '99, la rottura parziale del legamento crociato rimediata lo scorso dicembre aveva rallentato la sua corsa. Prima dello stop dei campionati, con sei gol in quindici presenze all'attivo, aveva catalizzato su di sè le attenzioni di alcuni club di categoria superiore, tra cui Napoli e Roma. Prima di approdare in terra campana, il giovane talento si era messo in mostra con la maglia dello Spartaks, squadra lettone. La prossima tappa potrebbe essere approdare a Roma, ma solo per un momento. Poi verrebbe girato alla Salernitana, per continuare a crescere.

