Calciomercato, Gravina insiste: "Nessuna deroga per Lazio e Salernitana"

RASSEGNA STAMPA - Serata di gara ieri ad Agropoli per la consegna dei premi Città dello Sport che ha visto come ospite speciale Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC ha parlato commentando la vittoria degli Europei, ma anche le situazioni di Napoli e Salernitana. La presenza in Serie A delle due compagini campane è motivo d'orgoglio per la regione. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, Gravina ha applaudito Fabiani per come ha portato alla promozione dei granata e del lavoro svolto in estate. La situazione della multiproprietà ha condizionato molto la Salernitana che però ha reagito alla grande. Il presidente ha ribadito che il problema delle multiproprietà va assolutamente risolto con De Laurentiis chiamato a scegliere al più presto tra Napoli e Bari. Gravina poi è stato perentorio su eventuali deroghe a Lazio e Salernitana che non potranno fare operazioni di mercato tra loro fino a quando la società granata non troverà un nuovo proprietario. «Niente deroghe, le norme sono chiare» ha glissato Gravina. Niente scambi nemmeno per quei calciatori che all'Arechi hanno conquistato la promozione, ma che risultano di proprietà biancoceleste.