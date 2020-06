Calciomercato: i contratti si allungano, ma il caso de Vrij potrebbe ripetersi

Il campionato riparte, ma tante cose restano ancora in bilico. Prima fra tutte le scadenze dei contratti previste per il 30 giugno. Sono 107 i calciatori in Serie A che tra scadenza e fine prestito dovrebbero cambiare squadra il primo luglio, in piena stagione. La FIFa ha chiesto ai giocatori la proroga di due mesi, ma ognuno è libero di fare quello che meglio crede. Ognuno potrà anche decidere di chiudere la sua avventura il 30 giugno e accasarsi altrove, dove pèerò non potrà giocare prima della prossima stagione. Una situazione complicata che riguarda calciatori come Callejon, Kulusevski, Petagna, Dalbert, Badelj e Luca Pellegrini. L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano tira in ballo la Lazio come precedente illustre. Quella maledetta gara del 2018 con l'inter decisa anche dagli errori di Stefan de Vrij. L'olandese, che si sarebbe svincolato dalle aquile dopo pochi giorni, aveva già firmato e depositato il contratto con i meneghini. La sua prestazione venne fortemente criticata dall'ambiente che ancora oggi lo ritiene responsabile del risultato finale. Il rischio che possa ripetersi c'è ed è elevato, chissà cosa accadrà da qui alla fine di questa pazza stagione.