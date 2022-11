Calciomercato Lazio, a gennaio in entrata un terzino sinistro: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, anche se le società sono già all'opera per programmare la sessione. La Lazio, dopo il vertice tra Lotito, Tare e Sarri, ha posto come priorità in entrata un terzino sinistro. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei scendono le quotazioni di Parisi dell'Empoli, mentre resta stabile Valeri della Cremonese. Oltre ai nomi della Serie A in lizza ci sarebbe anche un mister X dall'estero, pista già battuta la scorsa estate e poi rimasta top secret. Per operare in entrata sarà comunque necessario operare delle uscite a causa della questione indice di liquidità: Kamenovic e Fares in questo senso sono i profili individuati.