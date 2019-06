Calciomercato Lazio, anche l'Inter su Lazzari: la Spal ha già l'alternativa...

La concorrenza aumenta per la Lazio. C'è un altro top club pronto a inserirsi nella trattativa per Lazzari: stando alla 'Nuova Ferrara', infatti, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti anche l'Inter, alla ricerca di un esterno destro. Conte per la fascia ha messo nel mirino anche Marusic, ma non ci sono novità in questo senso. Nel frattempo la Spal si è già tutelata: in caso di addio di Lazzari, il vuoto da quella parte potrebbe essere colmato dall'arrivo di Paganini, in uscita dal Frosinone.

