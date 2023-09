Calciomercato Lazio | Berardi blindato dal Sassuolo: "Il mago delle vendite..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Domenico Berardi ha iniziato alla grande la sua stagione. Dopo aver saltato le prime due gornate per la mancata cessione alla Juventus, l'attaccante è stato protagonista sia contro i bianconeri sia con l'Inter andando in gol e trascinando i suoi al successo. Prestazioni che hanno fatto crescere il rammarico nei tifosi delle squadre che lo hanno inseguito in estate. Lazio, Fiorentina e Juventus hanno provato a strapparlo al Sassuolo, ma il club neroverde non ha voluto sentire ragioni e ha chiesto una cifra stellare superiore ai 30 milioni e che si avvicina ai 35. Berardi è un po' ostaggio del club anche perché viaggia verso i 30anni e nessun club se l'è sentita di spendere così tanto. Il numero 25 a fine agosto voleva a ogni costo andare alla Juventus, ma la Vecchia Signora non ha accontentato il Sassuolo e così il calciatore è rimasto a Reggio Emilia. Possibile che le cose possano cambiare, magari già a gennaio. L'edizione odierna de Il Corriere della Sera chiama Carnevali, diesse emiliano, "il mago delle vendite" per le tante operazioni chiuse in uscita in questi anni a prezzi altissimi. Non solo, il Sassuolo è convinto di poter fare ancora di più da Berardi e non ha escluso la sua cessione nemmeno a gennaio quando "potremmo incassare anche di più". Difficile ipotizzare che un club italiano possa spingersi a tanto, ma magari dalle ricche Premier o Saudi League le cifre esorbitanti richieste per un giocatore che di fatto ha giocato solo nel Sassuolo potrebbero essere accontentate.