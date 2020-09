Calciomercato Lazio, Borja Mayoral attende il Valencia: la situazione

Solo qualche settimana fa Borja Mayoral sembrava ad un passo dalla Lazio. Le dinamiche del calciomercato però sono molto labili e cambiano in fretta come accaduto in questo caso. Come riporta il quotidiano spagnolo AS infatti dopo la cessione di Rodrigo Moreno il Valencia era pronto per chiudere la trattativa con il Real Madrid con il benestare del giocatore. Ci sarà ancora da attendere però per l'attaccate, prima dovranno essere operate altre cessioni, vista la situazione finanziaria non proprio rosea in cui versa il club. La Lazio sembra quindi essersi allontana quasi definitivamente dalla trattativa.

