Calciomercato Lazio, Bourigeaud per il post Milinkovic: i dettagli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sono giorni di pianificazioni, progettazioni. Tutto gira intorno ad un immenso piano di riflessioni per quel che concerne il mercato della Lazio. Sergej Milinkovic-Savic è tra i sacrificabili e quel che è sicuro è che lascerà la Capitale a patto che arrivi un'offerta all'altezza delle richieste di Claudio Lotito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per la sostituzione di Sergej serve un nome di primo piano. Sarri ha ripensato a Loftus-Cheek del Chelsea, nelle ultime settimane è stato rilanciato da Tuchel con gli inglesi che lo avevano messo in lista di sbarco a gennaio. E’ in scadenza nel 2024 come Milinkovic e un jolly di centrocampo, può partire in estate in prestito o ad un prezzo più basso rispetto al passato. In Francia invece continuano a rilanciare il nome di Benjamin Bourigeaud, mezzala francese di 28 anni del Rennes dove quest'anno gioca nel tridente offensivo. Bourigeaud è in scadenza nel 2023 e i francesi chiedono 15 milioni, attualmente ha segnato 9 gol e servito 12 assist in 34 partite. I nomi iniziano a ruotare in orbita Lazio e chissà chi tra i due possa arrivare alla corte di Maurizio Sarri.