Calciomercato Lazio, Chelsea su Milinkovic? La situazione

Tra indiscrezioni, rumors e smentite, ecco come stanno le cose sul possibile interessamento dei Blues per il centrocampista biancoceleste...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Chelsea è sulle tracce di Sergej Milinkovic Savic. Da 48 ore circa, le indiscrezioni e rumors di mercato vedono i Blues fortemente interessati al calciatore serbo. Una richiesta informazioni e poi passi concreti per portare il Sergente a Londra in un'operazione che potrebbe essere allargata anche a Loftus-Cheek ed Emerson Palmieri, i preferiti di Sarri per centrocampo e difesa. Voci e gossip soprattutto dall'inghilterra che hanno agitato i tifosi della Lazio che vedono Sergej come un idolo e sperano che la sua avventura con l'aquila sul petto possa continuare. Ma qual è la verità? L'edizione odierna de Il Messaggero spiega che sia da Formello che dall'entourage del calciatore arrivano smentite su una possibile trattativa per portare il giocatore a Stamford Bridge. Non solo, viene smentita anche l'ipotesi di un sondaggio da parte del Chelsea per il numero 21 biancoceleste nonostante le voci che soprattutto in Inghilterra si rincorrono numerose. La voglia del centrocampista di giocare la Champions League è risaputa, ma anche il suo amore per la Lazio. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.