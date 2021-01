Calciomercato Lazio, da Djavan Anderson a Durmisi: si lavora sugli esuberi

Quello di gennaio storicamente non è mai stato un mercato in cui la Lazio ama operare in maniera importante sul fronte acquisti, ma costituisce una nuova occasione per piazzare quei giocatori che non trovano spazio in rosa. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il ds Tare sta lavorando proprio sugli esuberi, che hanno situazioni diverse tra loro. Uno di questi è Riza Durmisi, che si cerca di girare in prestito per farne risalire il valore di mercato ed evitare una minusvalenza con la cessione definitiva: in ballo per lui la Salernitana, senza dimenticare però i sondaggi di Nizza e Betis. Possibile ritorno a Salerno anche per Sofian Kiyine, da vedere se si realizzerà visti i trascorsi. In uscita anche Djavan Anderson per cui c'è l'ipotesi Crotone, meta forse non gradita dal giocatore ma che potrebbe essere la sua migliore occasione. Su Di Gennaro ci sono Pisa e Renate, per un prestito di Minala servirebbe anche il rinnovo vista la scadenza del contratto a giugno.

