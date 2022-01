Calciomercato Lazio, da Radu a Musacchio: gennaio tra gioie e dolori

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sarà un ultimo giorno intenso per i tifosi della Lazio che sperano possa portare a Formello volti nuovi per aiutare Maurizio Sarri. La società biancoceleste non ha mai amato particolarmente la sessione invernale del calciomercato, ma spesso ha comunque messo a segno colpi importanti. Nel 2010 arrivarono Biava, Dias e Floccari, mentre due anni dopo fu la volta di Antonio Candreva. Nel 2006 sbarcò Mauri, mentre nel 2008 toccò a Radu che ha festeggiato i 14 anni con l'aquila sul petto. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono stati tanti i colpi che si sono rivelati flop. L'ultimo in ordine di tempo è stato Musacchio un anno fa. I nomi degli altri sono ormai un motivo ricorrente tra i tifosi: da Saha a Helder Postiga, passando per Bisevac. La speranza è che oggi le cose vadano diversamente rispetto al passato.

Tutti gli acquisti in entrata della sessione di gennaio dell'era Lotito:

2005: Bazzani prestito

2006: Mauri (Udinese) prestito con riscatto, Handanovic (Udinese) prestito, Bonanni (Palermo) prestito con riscatto

2007: Jimenez (Ternana) prestito con riscatto

2008: Rozenhal (Newwcastle) prestito con riscatto, Dabo (Manchester City) svincolato, Rolando Bianchi (Manchester City) prestito con diritto, Radu (Dinamo Bucarest) defintiivo

2009: nessuno

2010: Dias (San Paolo) definitivo, Biava (Genoa) definitivo, Floccari (Genoa) prestito con diritto, Hitzlsperger (Stoccarda) definitivo

2011: Sculli (Genoa) prestito con diritto

2012: Candreva (Udinese via Cesena) prestito con diritto, Alfaro (Liverpool Montevideo) definitivo

2013: Pereirinha (Sporting Lisbona) prestito con diritto, Saha (Sunderland) svincolato

2014: Helder Postiga (Valencia) prestito, Kakuta (Chelsea) prestito

2015: Mauricio (Sporting Lisbona) prestito con diritto

2016: Bisevac (Lione) svincolato

2017: nessuno

2018: Caceres (Verona) definitivo

2019: Romulo (Genoa) prestito

2020: nessuno

2021: Musacchio (Milan) svincolato