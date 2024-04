Calciomercato Lazio, da Sissoko a Clarke: i nomi per giugno

RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio si vive il presente ma lo sguardo è già al futuro. Al termine della stagione saranno diverse le valutazioni che società e allenatore dovranno fare e diverse ance le operazioni di mercato tenendo conto dell'addio di Felipe Anderson e non solo.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport in cima alla lista dei desideri c'è Ibrahima Sissoko. Il calciatore francese naturalizzato maliano non ha rinnovato con lo Strasburgo e in estate si libererà a parametro zero. Sogna di giocare in Serie A ed è abituato a muoversi nel 3-4-2-1 o nel 3-4-3, sarebbe un ottimo sostituto in caso di partenza di Kamada o Guendouzi.

Non solo, i nomi accostati alla Lazio in questo periodo non sono pochi: da Gosens in rotta con l'Union Berlino che lo acquistato per 15 milioni, passando per Cambiaghi dell'Empoli, circa 20 milioni, fino ai diversi profili inglesi trattati a gennaio tra cui quello di Jack Clarke del Sunderland.