Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Jony lavora per tornare allo Sporting"

CALCIOMERCATO LAZIO - Jony è uno degli esuberi della Lazio di Maurizio Sarri. Lo spagnolo ha altri due anni di contratto con i biancocelesti, ma è fuori dai programmi. Dopo i sei mesi di prestito allo Sporting Gijon tra infortuni e con più ombre che luci, il giocatore spera di tornare nel club dove è cresciuto. L'esterno vorrebbe liberarsi dalla Lazio con cui ha due anni di contratto ed è al lavoro con i suoi agenti per provare a trovare un accordo. Come riporta lavozdeasturias.es, i capitolini sono disposti a far partire il calciatore che ha un costo tra stipendio (lordo) e ammortamento di circa 1.8 milioni di euro a stagione. La trattativa si sta basando sull'abbono del secondo anno di contratto in cambio dello svincolo. L'ex Malaga ha una promessa di contratto ben più lunga dagli asturiani e spinge per questa soluzione. Come sottolinea il portale, Abelardo, tecnico dello Sporting e fan numero uno dell'ex 22 biancoceleste, è fiducioso che lui potrà recuperare il suo miglior livello lavorando un intero precampionato con l'aiuto del nuovo preparatore fisico, José Antonio Morga. Jony, inoltre, in queste settimane ha svolto i compiti con un piano preciso per ritrovare un buon tono muscolare. Il nome di Jony è uno degli acquisti nell'agenda del Grupo Orlegi, proprietario della società, per caricare l'ambiente, consapevole di dover fare alcune mosse per conquistare i tifosi e spingerli ad abbonarsi dopo l'aumento dei prezzi deciso dal club. Il ritiro dello Sporting inizierà domenica e Jony spera di riuscire a svincolarsi per ritornare a casa sua il prima possibile. Il calciatore e il suo entourage sono al lavoro per accelerare i tempi.