Calciomercato Lazio | Ecco Ibrahimovic, affare lampo con il Bayern. E ora...

RASSEGNA STAMPA - Subito Ibrahimovic. La Lazio ha chiuso un'operazione lampo nella notte post Como con il Kalle Rummenigge, membro del consiglio di Sorveglianza del Bayern. L'anno scorso l'ha preso Angelozzi a Frosinone, come ci ha raccontato in esclusiva, adesso a chiamarlo è stato Fabiani. La formula dell'affare è di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, perfetta per rispettare i vincoli dell’indice di liquidità.

È un giocatore di classe, Arijon. Un trequartista-ala, concettualmente adeguabile a centrocampista come scrive Il Corriere dello Sport. Può fare l'esterno e il centrale nel 4-2-3-1, ma anche la mezzala d'inserimento nel 4-3-3. È un classe 2005, giovanissimo: si va a inserire nel progetto di svecchiamento avviato in estate con Baroni.

Ibrahimovic sarà utilizzabile in campionato, dove gli 'under 22' sono illimitati, e in Coppa Italia. Non in Europa League, però, visto che gli under non formati nel club sono considerati come over. Il tedesco è atteso a Roma per visite mediche e firma, come riportato da Il Corriere dello Sport. Il primo colpo della Lazio in questo mercato di gennaio è in arrivo.