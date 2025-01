Calciomercato Lazio, Ibrahimovic vicinissimo: trattativa e cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Arrivano conferme riguardo la trattativa col Bayern Monaco per portare Arijon Ibrahimovic alla Lazio. Le prossime ore saranno cruciali per chiudere l'affare e regalare a Baroni un rinforzo sulla trequarti. Il giocatore, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, si trasferirà in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto fissato a poco meno di 10 milioni di euro.

Tra i vari Fazzini e Casadei, spunta un nome nuovo. Il profilo è quello di Arijon Ibrahimovic, trequartista-esterno offensivo classe '05. È di proprietà del Bayern Monaco, anche se fuori dal progetto del club tedesco - l'ultima stagione l'ha vissuta in prestito tra le fila del Frosinone. Alfredo Pedullà ne ha parlato sul proprio profilo X: "Sorpresa Lazio: trattativa in stato avanzato per Ibrahimovic. Operazione da circa 10 milioni in prestito con obbligo di riscatto".

