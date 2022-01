Calciomercato Lazio, Fares dice sì al Torino: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mohamed Fares dice sì al Torino. Il difensore algerino considera già chiusa la parentesi Genoa dove, dopo un buon avvio, si è perso tra cambio tecnico e infortuni. L'esterno vuole cambiare aria e i granata hanno puntato decisi su di lui. Con Aina in Coppa d'Africa e Ansaldi che viaggia verso i 36 anni, i piemontesi avevano bisogno di una pedina per l'out di sinistra. Fares è sempre stata la prima scelta e, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle ultime 24 ore il giocatore ha accettato la proposta del Torino. Il club ora deve trovare l'intesa con la Lazio, proprietaria del cartellino del calciatore. Fares era andato al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è probabile che anche la squadra di Juric possa accoglierlo con le stesse modalità. I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell'affare. Il Torino vorrebbe anche Manuel Lazzari, ma sull'altro ex Spal la strada per un accordo è più lunga e in salita.