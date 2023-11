Calciomercato Lazio | Gila chiede spazio, talent room al lavoro: due opzioni

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Se l'attacco ancora non ingrana, la Lazio sembra aver trovato la quadra in difesa. Dopo un avvio difficile, ora la squadra biancoceleste concede poco agli avversari. Chi però non ha trovato spazio è Mario Gila. Il difensore spagnolo in estate è stato preferito a Bonucci, a cui il mister ha detto no, ma non ha giocato nemmeno un minuto. Una soluzione che non piace al centrale che vorrebbe mettersi alla prova.

L'ex Real Madrid ha chiesto di poter andare a giocare con continuità e si capirà se potrà essere accontentato. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, lo stesso destino sta toccando ad Empoli al 19enne Guarino, che accetterebbe forse più volentieri di fare il rincalzo e crescere alla Lazio. Bisognerà capire se puntare su un altro investimento giovane o portare un jolly esperto, magari in grado di fare sia il centrale che il terzino sinistro più difensivo, come tanto piace a Mau. Nella talent room da mesi si visionano nuovi giocatori in ogni ruolo in attesa di un cenno. Giovane di prospettiva o giocatore già fatto che può fare il doppio ruolo, queste le opzioni sul tavolo. Sta alla società scegliere.