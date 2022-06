Calciomercato Lazio, gioco al ribasso per le uscite: le cifre

Vavro, Escalante e Muriqi possono portare un tesoretto nelle casse biancocelesti, ma le acquirenti giocano al ribasso...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La nuova Lazio di Maurizio Sarri dovrà operare molto sul mercato in entrata. Prima, però, andrebbe anche sfoltita una rosa extra large con tanti giocatori ormai fuori dal progetto del tecnico biancoceleste. Tanti calciatori torneranno dalle esperienze in prestito e si spera che possano trovar e una sistemazione. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, le situazioni più urgenti sono quelle relative a Vavro, Escalante e Muriqi. I tre hanno ingaggi importanti e hanno fatto bene nei sei mesi di prestito. La speranza è che si arrivi presto a un accordo. Per il difensore slovacco il Copenaghen offre 4 milioni, prendere o lasciare. Escalante è richiesto dal Cadice, può fruttare 2 milioni più che 3. Per Muriqi il Maiorca chiede uno sconto sotto i 10 milioni, la Lazio lo valuta 11. Biancocelesti che devono anche incassare circa cinque milioni entro il 22 giugno per sistemare il parametro dell'indicatore di liquidità.