Calciomercato Lazio, i nomi per l'attacco: da Borrè a Mohamed

Lazio - Spezia è ormai alle porte, con il campo che si riprende la scena. Le voci di calciomercato però continuano a circolare, soprattutto quelle relative all'attacco biancoceleste. Il reparto potrebbe cambiare composizione e - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - sono diversi i giocatori accostati.

BORRÉ - Il Gremio, è notizia di ieri, si è ritirato dalla corsa a Rafa Borré. L'attaccante del River Plate, in scadenza a giugno, sarà libero di scegliere la strada migliore per il suo futuro, che sarà molto probabilmente in Europa. In Inghilterra il Brighton si è già fatto avanti, mentre in Argentina sono convinti che in Italia sarà la Lazio a sferrare l'attacco per il colombiano. In casa biancoceleste però sono ancora tanti i punti interrogativi (allenatore, piazzamento in classifica) e senza sciogliere questi non partirà l'affondo deciso.

MOHAMED - L'attaccante del Galatasaray Mostafa Mohamed in Turchia è stato accostato alla Lazio. In realtà il club turco prima dovrebbe riscattare il giocatore dal Zamalek (squadra egiziana) e poi valutare il suo futuro: arrivato a febbraio in Super Lig l'impatto è stato buonissimo con 5 reti in 8 presenze. Lo stesso 23 enne non ha chiuso le porte all'arrivo in Serie A: "Non so se siano vere le voci riguardo l'Italia, al momento so solo che presto il Galatasaray si vedrà con lo Zamalek per riscattarmi. In ogni caso non mi porto limiti per la mia carriera e uno dei più grandi sogni è giocare con l'Egitto i prossimi Mondiali".

LAZIO, OGGI ESAMI PER LUIS ALBERTO: LA SITUAZIONE

CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVA PISTA VITOR HUGO

