Calciomercato Lazio, il Napoli piomba su Solbakken: le novità

Il giocatore del Bodo Glimt dopo l'ottima stagione in Norvegia ha suscitato l'interesse di alcuni club italiani come Lazio, Napoli e Roma...

Fonte: Fabrizio Parascani

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Aumenta il numero di pretendenti per Ola Solbakken. L'attaccante norvegese del Bodo Glimt è finito sul taccuino di molti club. Oltre al sondaggio della Lazio, la Roma sembrava aver fatto lo sprint decisivo per portarlo nella Capitale. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, nelle ultime ore sul calciatore è piombato il Napoli. Il club partenopeo sta provando a cedere Politano al Valencia e vorrebbe sostituirlo con l'esterno scandinavo. I contatti si sono fatti sempre più fitti e il club partenopeo si è avvicinato al calciatore. Per acquistarlo sarà necessario un indennizzo di 2,5 milioni di euro essendo in scadenza il prossimo 31 dicembre. Date le ruggini con la Roma legate alle quattro gare di Conference League, il Napoli potrebbe essere in vantaggio. Il club azzurro avrebbe proposto un quinquennale a Solbakken.