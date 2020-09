Calciomercato Lazio, il Pisa torna alla carica per Palombi: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Acquistare, ma anche vendere. In casa Lazio il mercato in entrata va di pari passo con quello in uscita. Tra i giocatori ancora in cerca di sistemazione c'è Simone Palombi. L'attaccante, dopo l'ottima esperienza alla Cremonese, è alla ricerca di una nuova avventura. I biancocelesti credono tanto in lui ed è per questo che gli stanno cercando una squadra che gli permetta di esprimersi al meglio per fare il definitivo salto di qualità. Nelle ultime ore, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Pisa sarebbe tornato prepotentemente sul ragazzo di Tivoli. Il club toscano avrebbe messo lui come prima scelta per il reparto avanzato. I colloqui sono in corso e nelle prossime ore sono attese novità. Palombi era stato seguito con attenzione da Spal e Venezia, ma al momento sembrerebbero i nerazzurri in vantaggio.