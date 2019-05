Calciomercato Lazio, Juve in pressing su Milinkovic: ma 60 milioni non bastano

Missione Milinkovic per Fabio Paratici. Il dirigente bianconero ha puntato forte sul centrocampista della Lazio e non intende mollarlo. La scorsa stagione Lotito fu irremovibile (non meno di 130 milioni) e alla fine la Juventus dovette virare su altre piste. Quest'anno però le carte in tavola sembrano essere cambiate. Il presidente biancoceleste ha aperto ad una possibile cessione in caso di offerta convincente. Si parte però da una base di almeno 100 milioni. I bianconeri dal canto loro sarebbero disposti a metterne sul tavolo 60. Una distanza troppo ampia ancora tra le due parti, nonostante Paratici abbia già trovato un accordo di massima con l'entourage del giocatore. Milinkovic non farà uno sgarbo alla Lazio a cui è molto legato, la Juventus sarà costretta ad alzare la posta in palio per portarlo a Torino. Si pensa anche all'inserimento di contropartite: Orsolini e Rugani potrebbero essere due nomi graditi alla Lazio.



