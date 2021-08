Calciomercato Lazio, Kamenovic sicuro: "Mi hanno detto che resto"

RASSEGNA STAMPA - Fino a qualche giorno fa si poteva definire il mercato della Lazio soporifero. L'indice di liquidità ha tenuto in ostaggio la società per settimane, impedendola di poter operare in entrata nonostante fossero state concluse varie operazioni. Con l'aumento di capitale da parte del presidente Lotito si sono potuti ufficializzare i vari acquisti. Tutti tranne quello di Dimitrije Kamenovic. Il difensore serbo, qualora venisse tesserato, occuperebbe l'ultimo posto disponibile per gli extracomunitari impedendo l'ingresso di qualche nuovo acquisto. Tare sta valutando le offerte arrivate dall'Italia e dall'estero, anche se l'ipotesi che possa rimanere non è da escludere. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il ragazzo si sarebbe fatto sfuggire: "Io resto alla Lazio, sono stato rassicurato dalla società al riguardo".