Calciomercato Lazio, L'Eco di Bergamo: "Piace Carnesecchi, possibile uno scambio"

Il portiere è nel mirino di Juventus, Fiorentina e Lazio. I biancocelesti avrebbero pensato a uno scambio, ma da Bergamo...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio pensa alla squadra che verrà. Ci sarà molto da lavorare per il club biancoceleste in estate. Tanti i giocatori che saluteranno, ma soprattutto tanti saranno i volti nuovi a Formello. Per la società c'è da risolvere l'incognita portiere con Strakosha e Reina in scadenza e che non sono certi di proseguire la loro avventura all'ombra del Colosseo. Tra i tanti nomi accostati c'è anche quello di Marco Carnesecchi. Il giovane portiere dell'Under 21 sta disputando un'ottima stagione alla Cremonese e ha attirato le attenzioni di diversi club. Il giocatore appare pronto al grande salto per giocare in Serie A. L'estremo difensore è di proprietà dell'Atalanta che punta decisa, visto anche l'investimento fatto, su Musso. Difficile relegare il classe 2000 in panchina e quindi i bergamaschi preferirebbero farlo partire. Il giocatore piace a Juventus, Fiorentina e Lazio, ma il problema di un suo eventuale trasferimento è la formula. Come sottolinea l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo, l'Atalanta vorrebbe cederlo solo in prestito, mentre sono tanti i club che vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo. La Juventus è da tempo sulle sue tracce per il dopo-Szczesny, magari inizialmente tenendolo come riserva del polacco. Per quello che riguarda la Lazio, invece, il club capitolino avrebbe pensato eventualmente a una trattativa che potrebbe includere il giovane spagnolo Raul Moro, che però non sembra interessare troppo dalle parti di Bergamo.