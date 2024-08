Calciomercato Lazio, la situazione esuberi: Fares in uscita, gli altri...

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Sul fronte cessioni, dopo le uscite di Cancellieri al Parma e Fabio Ruggeri alla Salernitana nell'operazione Dia, ci sono altri elementi da cedere: le uscite di Fares, Akpa Akpro, Andrè Anderson e Basic permetterebbero di alleggerire la rosa e il relativo monte ingaggi.

Come riporta il Corriere dello Sport, Fares ha accettato la proposta dei greci del Panserraikos: il terzino ex Spal si trasferirà a Serres, a circa 80 km da Salonicco. Il terzino ha un contratto con la Lazio fino al 2026 e si trasferirà in Grecia con la formula del prestito secco senza opzioni di riscatto.

Akpa Akpro ha diversi estimatori in Serie A, come Empoli e Verona, e a breve verrà chiarito il suo futuro. Situazione più complicata per Basic, ci sono stati dei sondaggi da Espanyol, Empoli e Basaksehir, ma al momento è tutto in stand-by. Andrè Anderson interessa alla Salernitana, ma non ci sono stati sviluppi nelle ultime ore. C'è tempo fino al 30 agosto per definire queste uscite e delineare la rosa a disposizione di mister Baroni.