Calciomercato Lazio, largo ai giovani: tutti i nomi nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Via Felipe Anderson e Luis Alberto, dentro giovani per abbassare l'età media: sembra chiaro il progetto della nuova Lazio. I nomi accostati, infatti, hanno tutti una caratteristica in comune, la carta d'identità con l'età molto molto bassa. Se Colpani e Stengs per ora sono sogni, vista una valutazione di almeno 20 milioni, altri nomi sono più accessibili. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, è stato sondato Spertsyan, classe 2000 in punto. È del 2001 invece Dele-Bashiru, si è arrivati anche a una conference call positiva con l'entourage: Fabiani lo aveva proposto a Tudor, ora ci riprova con Baroni, perché con una quotazione fra i 5 e i 7 milioni è un affare vero. Ne servono il doppio (circa 14) per bruciare il Porto nella corsa al 2002 Eze Fernandez del Boca Juniors, mentre il Genk già ne chiede oltre 25 per il prodigio classe 2004 Bilal El Khannouss. Per il 2005 Cristó Muñoz López in scadenza col Barcellona basterebbe solo battere la concorrenza di Lecce e Almeria, ma non si tratterebbe di certo di un titolare, tutto ciò senza dimenticare che Tchaouna, classe 2003, è già stato preso dalla Salernitana per 8 milioni di euro. Insomma tanti nomi