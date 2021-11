Calciomercato Lazio, Leiva pensa al futuro: ecco la possibile destinazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lucas Leiva resta uno dei senatori dello spogliatoio biancoceleste. L'esplosione di Cataldi ha tolto nelle ultime due gare la maglia da titolare al brasiliano che rimane un calciatore importantissimo per la Lazio. Probabile che Sarri continui ad alternare i due fino al termine della stagione visti i tanti impegni dei biancocelesti. A giugno, poi, bisognerà fare dei ragionamenti e decidere cosa fare di comune accordo. Il contratto del numero 6 è in scadenza. A gennaio l'ex Liverpool compirà 35 anni ed è chiaro che questa sarà una discriminante importante per decidere il futuro. Si era parlato di un ritorno in patria per indossare la maglia del Gremio, ma non sembrerebbe essere l'unica ipotesi. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore potrebbe provare una nuova avventura e trasferirsi in America per chiudere lì la carriera. Per ora si tratta di un'ipotesi che con il passare dei giorni, però, sta acquistando sempre più forma. Chiaramente molto dipenderà anche dalla Lazio che dovrà decidere se proseguire con Lucas Leiva in organico o scegliere di ringiovanire la rosa, un po' come accaduto con Parolo e Lulic. I prossimi mesi saranno chiarificatori e sveleranno la volontà di tutte le parti in causa. L'opportunità Stati Uniti, però, va monitorata con particolare attenzione.