Calciomercato Lazio, Llorente possibile: ecco le condizioni

La Lazio è su Fernando Llorente. Le prime voci di calciomercato trovano conferme, l’affare è possibile. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi ha chiesto un’altra punta con le caratteristiche simili proprio all’ex Tottenham. Lo stipendio è alto, ma a qualcosa si può pensare. L’ultima parola spetta a Lotito. Lo spagnolo si accontenta di 3,5 milioni (rispetto ai 4 che chiedeva all’inizio) per tre stagioni. In più va riconosciuta una commissione di 4 milioni al fratello-manager. Il giocatore arriverebbe svincolato. L’asta è aperta, ci sono anche altre squadre su di lui. Di sicuro parliamo di un’operazione che tra spese e ingaggio vale 20 milioni di euro lordi. I biancocelesti devono prima vendere, in uscita ci sono Wallace, Durmisi e Patric. Fare cassa e un piccolo sforzo, Llorente è possibile.

