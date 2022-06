Calciomercato Lazio, Lotito e Tare in visita a Pisa: blitz per Birindelli?

I due, ufficialmente in città per incontrare questore e sindaco, potrebbero aver parlato con il club per Birindelli e Beruatto…

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Operazione ringiovanimento per la nuova Lazio di Maurizio Sarri che guarda anche in Serie B per scovare qualche promessa. Le attenzioni si sarebbero concentrate su Birindelli e Beruatto entrambi del Pisa. I nerazzurri avrebbero fissato un prezzo alto per Samuele Birindelli. Il club toscano pretenderebbe almeno 3,5 milioni di euro per far partire il terzino, visto anche il contratto in scadenza a giugno 2024. Alla Lazio, specialmente al diesse Igli Tare, piace molto il giocatore. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, due giorni fa si sono recati a Pisa proprio il presidente Claudio Lotito e Igli Tare. Ufficialmente in visita al questore di Pisa, legato da un'amicizia con il presidente laziale, Lotito si è poi recato presso la Sesta Porta per parlare con il primo tifoso nerazzurro, Giuseppe Corrado. Chissà che non si sia parlato anche di Pietro Beruatto che (anche lui) piace ai biancocelesti.