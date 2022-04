Calciomercato Lazio, Lotito non molla Luis Alberto: la richiesta per il Mago

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La fine della stagione è vicina e il calciomercato alle porte. La Lazio è già al lavoro per rinforzare la rosa che in estate subirà una piccola rivoluzione. Non ci sono giocatori incedibili, i biancocelesti hanno necessità di fare mercato e con l'offerta giusta chiunque può partire. La cena organizzata qualche giorno fa da Luis Alberto nella casa all'Olgiata è stata il pretesto anche per parlare di futuro.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei un manager della You First Sports, che cura gli interessi del Mago, era tra gli invitati e oltre che della situazione legata a Sergio Rico si è parlato anche del numero 10 biancoceleste. Lotito lascerebbe partire Luis Alberto per non meno di 50 milioni, eventuali compratori non andrebbero oltre i 30 anche se ad oggi nessun club si è fatto vivo in maniera concreta.