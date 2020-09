Calciomercato Lazio, Lotito sonda il Siviglia per Vazquez: gli aggiornamenti

Un nome che torna spesso alla ribalta, in orbita biancoceleste, è sicuramente quello di Franco Vazquez. Già alcune settimane fa era rispuntato l'interesse della Lazio per l'argentino che potrebbe lasciare il Siviglia anche per una cifra vicina ai 6 milioni. Come riporta Il Messaggero tuttavia la prima necessità è quella di cedere, se non verranno venduti alcuni giocatori non si potrà operare sul centrocampo, vista la necessità di prendere un difensore e anche l'ufficialità di Akpa Akpro. Il più titubante in merito è proprio il direttore sportivo Tare secondo il quale i 12 milioni servono interamente per l'acquisto del difensore. Diverso il parere di Lotito che torna a sondare l'italoargentino con gli iberici. Mancano poco più di due settimane alla chiusura del mercato e la sensazione è che in casa Lazio ancora possa muoversi più di qualcosa.

