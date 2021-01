Calciomercato Lazio, Maksimovic avanza: "L'ha chiesto Inzaghi"

CALCIOMERCATO LAZIO, IDEA MAKSIMOVIC - Il ko di Luiz Felipe ha lasciato un bel buco in difesa, tanto per usare le parole di Inzaghi, a cui la Lazio vuole mettere una toppa. In questi giorni sono diversi i nomi accostati ai biancocelesti per rinforzare il reparto arretrato, ultimo quello di Todibo del Barcellona. In lista ci sarebbe anche Nikola Maksimovic, centrale del Napoli, in scadenza il prossimo giugno e che, secondo il Corriere di Roma, Inzaghi avrebbe chiesto alla società per gennaio: sarebbe lui l'opzione prediletta perché conosce già la Serie A e i movimenti della difesa a tre ai tempi del Torino. Da vedere se il Napoli accetterà di privarsi del serbo, prima scelta alla coppia Manolas-Koulibaly.

