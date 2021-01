Calciomercato Lazio, per giugno si guarda in casa Napoli. E Tare...

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale di calciomercato si avvia verso la chiusura. Mancano dieci giorni in cui i club andranno a caccia dell'acquisto e del rinforzo giusto. In casa Lazio molto dipenderà dai tempi di recupero di Luiz Felipe che si opererà nelle prossime ore in Germania. Bisognerà capire se i biancocelesti tamponeranno con il reintegro di Vavro o torneranno sul mercato per fare un acquisto. Tare sta ovviamente anche progettando la Lazio che verrà e ha già acquistato per giugno il giovane Kamenovic. I capitolini guardano anche al mercato degli svincolati o dei calciatori che si libereranno nei prossimi mesi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, si guarda molto in casa Napoli. Inzaghi avrebbe chiesto Maksimovic già a gennaio, ma De Laurentiis chiede 8/10 milioni. Più facile arrivare a lui in estate con l'ex Torino e Hysaj che dovrebbero salutare la Campania. Il dirigente biancoceleste avrebbe anche un nome sul proprio taccuino, al momento top secret, per la prossima stagione, ma non è escluso che si possa fare un tentativo già nei prossimi giorni. Non rimane che aspettare e capire se a Formello arriveranno, o meno, facce nuove.

