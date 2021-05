Calciomercato Lazio, Maksimovic si svincola: chieste informazioni all'agente

Fali Ramadani, agente di Koulibaly e Maksimovic, è stato di recente avvistato a Napoli. Il destino di entrambi nella città partenopea è fortemente in bilico. Se però il primo è legato alla società azzurra fino al 2023, il contratto del secondo scadrà il prossimo 30 giugno. La trattativa di rinnovo col Napoli è bloccata e ormai compromessa. Per questo il calciatore si sta guardando intorno per valutare le offerte migliori. Lazio e Fiorentina, stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, avrebbero chiesto informazioni proprio al suo agente, ma sullo sfondo c'è anche l'Inter. Di certo un colpo così a parametro zero rappresenterebbe senza dubbio un'occasione.