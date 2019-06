Calciomercato Lazio, Mendes porta i brasiliani: anche Jemerson in lista

Negli ultimi anni le strade della Lazio e di Mendes si sono incrociate più volte. Gli arrivi di Wallace, Pedro Neto e Bruno Jordao e la cessione di Keita rappresentano un legame importante tra i biancocelesti e il procuratore più importante del mondo. L'avventura nella Capitale di Wallace è ormai finita e il sostituto potrebbe portarlo proprio Mendes. Nei giorni scorsi si è parlato di Bruno Viana del Braga, oggi la rassegna stampa di Radiosei rilancia Jemerson del Monaco. Il classe '92 è un vecchio pallino di Tare, costa 10 milioni ed è in uscita dal Principato. In difesa in realtà il discorso è più ampio, il primo obiettivo è Vavro del Copenaghen, ma Jemerson non è un'opzione da scartare.

