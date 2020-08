Calciomercato Lazio, non solo Kumbulla: ecco tutti i nomi per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua la sua ricerca di un puntello per la difesa. Soprattutto se dovesse partire Bastos, con la Turchia che sembra in pole per accoglierlo, Inzaghi ha bisogno di un uomo in più. Marash Kumbulla resta il sogno. I biancocelesti si erano mossi per tempo con il Verona che, però, ha privilegiato l'Inter che al momento ha messo sul piatto l'offerta migliore. Il ribaltone Conte e il possibile arrivo di Allegri, però, rimette tutto in discussione con Skriniar, sicuro partente con il primo, che potrebbe addirittura restare. I biancocelesti vogliono farsi trovare pronti. L'italo-albanese, però, non è l'unico nome sul taccuino biancoceleste. Piace tanto il sudcoreano Kim Min Jaes, soprannominato il Mostro per la sua fisicità imponente. Valutato quindici milioni, l'asiatico era stato vicino al Tottenham che poi non ha chiuso l'affare. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il suo acquisto potrebbe portare uno sbocco importante sul merchandising in Asia. La società ha stretto parecchi accordi economici con aziende del continente orientale e avere Kim Min Jaes in rosa potrebbe essere un bel vantaggio. Sfumata la suggestione Thiago Silva, che dovrebbe andare al Chelsea, le altre strade portano dirette all'Ajax. Piacciono sia Lisandro Martinez che Edoardo Alvarez che, nonostante abbiano 22 anni, hanno già all'attivo presenze con le rispettive nazionali (Argentina e Messico). Il calciomercato è ancora lungo, chiuderà i battenti il 5 ottobre, non sono escluse sorprese e colpi di scena.