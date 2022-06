Calciomercato Lazio, offerto un calciatore del Santos: tutti i dettagli

Bertolucci, agente di Felipe Anderson, avrebbe stilato un elenco di giovani promesse del calcio brasiliano e lo avrebbe presentato...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Proseguono i movimenti di mercato da parte della Lazio. Atteso a breve a Roma Marcos Antonio, bloccato per circa 8 milioni più bonus da metà maggio. Ieri lo scambio di documenti con lo Shakhtar Donetsk, con il giocatore pronto a firmare un quinquennale da 1,5 milioni. Sarri è convinto di utilizzarlo come perno del centrocampo, eppure dal Brasile continuano a rincorrersi voci sul 21enne Vinicius Zanocelo, talento del Santos. Il calciatore classe 2001, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe stato offerto ai biancocelesti da Bertolucci, agente di Felipe Anderson. Il procuratore avrebbe stilato un elenco di calciatori interessanti sul mercato verdeoro. Un altro profilo accostato nelle ultime ore alla Lazio è Maycon del Corinthians. Si tratterebbe, tuttavia, di altre scommesse in contrasto con quei playmaker pronti - e inevitabilmente più costosi - richiesti dall'allenatore nel ruolo. Il portale Torcedores spiega che Viniucius Zanocelo ha il contratto in scadenza a maggio 2023 e può essere preso per una cifra relativamente bassa, può essere un investimento per il futuro e fonte di una plusvalenza. Proprio questa ipotesi potrebbe spingere i biancocelesti ad accelerare sul calciatore.

