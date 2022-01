Calciomercato Lazio, per Dijks asta in Serie A: Tare si defila

RASSEGNA STAMPA - Il nome forte per rinforzare la difesa della Lazio è quello di Casale del Verona, per il quale non ci sono novità: tutto in stand-by con Lotito che chiede e Setti che rilancia. Nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Mitchell Dijks, esterno olandese 28enne del Bologna, per il quale però non sono arrivate conferme di un interessamento serio da parte del club biancoceleste. Tare rimane defilato, il giocatore ha una valutazione tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, sul rossoblù si è aperta un'asta in Serie A: l'Empoli va a caccia dei sostituti di Marchizza e Parisi, entrambi infortunati, e Dijks potrebbe fare al caso di Andreazzoli; c'è anche la Sampdoria che starebbe pensando ad un scambio con Augello. Verona e Standard Liegi sono invece piste più complicate.

