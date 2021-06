Calciomercato Lazio, per le fasce spuntano anche Orsolini e Bernardeschi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La nuova Lazio di Sarri sta prendendo forma. Il 4-3-3 del tecnico necessita di due esterni d'attacco che, al momento, non sono presenti in rosa. Igli Tare dovrà regalare al suo nuovo tecnico due ali adatte al gioco del mister. Tanti i nomi emersi in questi giorni con Insigne e Ilicic che sono i due big. Non è finita qui perché, secondo quanto riportato da La Repubblica, altri due nomi che potrebbero essere sulla lista del diesse biancoceleste sono Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini. Il primo ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2022 e deve decidere il proprio futuro con la società bianconera. Il ritorno di Allegri è un alleato importante ed è probabile che dopo l'Europeo le parti si incontrino. Il suo nome potrebbe diventare importante in ottica Lazio qualora l'ex Fiorentina arrivasse alla rottura con i piemontesi. Diverso il discorso per Orsolini che ha fatto molto bene con il Bologna che però chiede 20 milioni per farlo partire. Sul calciatore ci sarebbero anche Milan e Napoli che, dopo un iniziale pressing, avrebbero un po' allentato. Chiaro che a queste cifre, però, appare difficile ipotizzare un suo arrivo a Formello.