Calciomercato Lazio, per Parisi si muove l'Inter di Inzaghi: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Fabiano Parisi è uno dei nomi più in auge per quanto riguarda la corsia sinistra della Lazio. L’esterno dell’Empoli è reduce da un buon campionato in cui ha collezionato 24 presenze siglando anche 1 rete. Ha un contratto fino al 2025, ma con la giusta offerta il presidente Corsi è disposto a lasciarlo partire. Non sarà semplice però aggiudicarsi il cartellino del calciatore classe 2000, per cui si stanno muovendo diverse squadre. Stando alla rassegna di Radiosei tra queste c’è anche l’Inter che rischia di perdere Perisic. Con il solo Gosens sulla corsia mancina, mister Inzaghi si ritroverebbe ad avere bisogno di un’alternativa per far fronte ai molteplici impegni. Per abbassare le pretese economiche del club toscano la dirigenza nerazzurra potrebbe inserire nella trattativa Sebastiano Esposito, quest’anno in forza al Basilea. L’attaccante rientrerà alla base e potrebbe rappresentare il tassello ideale per la formazione azzurra. Nel discorso potrebbe rientrare anche il compagno di squadra Asllani, altro gioiellino del club empolese.

