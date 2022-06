Calciomercato Lazio, portiere e centrali di difesa: tutte le piste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha operato un rilancio su Marco Carnesecchi. Ancora non c'è accordo con l'Atalanta, ma le distanze si sono assottigliate e la società biancoceleste conta anche sulla volontà del portiere di sbarcare nella Capitale. Considerando lo stop di circa 3-4 mesi, Maurizio Sarri ha chiesto anche un altro profilo per tamponare l'emergenza. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei in corsa potrebbe esserci Ivan Provedel dello Spezia (che però ambisce a fare il primo), mentre Jorge Mendes ha proposto Luis Maximiano del Granada. Altri nomi usciti nei giorni scorsi sono Sergio Rico (che rientra al PSG dal Mallorca), Adrian e Loris Karius svincolati dal Liverpool e Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria. Smentito l'interesse per Neto del Barcellona.

DIFENSORI - La Lazio sta lavorando per consegnare a Maurizio Sarri i nuovi centrali di difesa fin dal primo giorno di ritiro ad Auronzo. Alessio Romagnoli rimane il grande obiettivo per il centro-sinistra, mentre al suo fianco il tecnico aspetta Nicolò Casale del Verona. Nei discorsi con la società di Maurizio Setti potrebbe rientrare Sofian Kiyine, di rientro alla base del prestito al Venezia. Proposto anche Victor Chust del Real Madrid, nel frattempo entrato anche nei pensieri dell'Empoli.