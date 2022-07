Calciomercato Lazio, prima offerta per Provedel: tutte le cifre

I biancocelesti avrebbero presentato la prima proposta allo Spezia per il portiere. I bianconeri, che devono il 50% all'Empoli, hanno...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel è una soluzione e una pista da tenere d'occhio per la porta della Lazio. Il portiere piace e potrebbe essere un'opzione importante, non solo come dodicesimo ma anche (un po' a sorpresa) come primo. Il giocatore ha un contratto in scadenza con i liguri nel 2023 e questa potrebbe essere una grande opportunità di crescita professionale per lui. Come sottolinea l'edizione online di Repubblica, ci sarebbero stati contatti tra la Lazio e lo Spezia. La prima proposta biancoceleste sarebbe di3.5 milioni di euro, più 500 mila di bonus. Il club ligure chiede 6 milioni (il 50% spetta all’Empoli). Nuovi contatti sono in programma oggi, con la Lazio che sarebbe pronta a chiudere nel giro di pochi giorni.