Calciomercato Lazio | Priorità alle cessioni ma è ancora caccia al centrocampista: i nomi

RASSEGNA STAMPA - Poco più di dieci giorni e poi calerà il sipario anche su questa sessione di calciomercato. In casa Lazio la società sta lavorando alle uscite per provare ad alleggerire la rosa a disposizione di mister Baroni. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Fares andrà Panserraikos mentre sono da valutare le situazioni che riguardano Hysaj, in scadenza nel 2025, ma anche Isaksen, Cataldi e Vecino che al momento sono pienamente nel progetto. L'ultima settimana potrebbe essere decisiva da questo punto di vista.

In entrata sono invece diversi i nomi che ruotano in orbita biancoceleste: rimane infatti sempre vivo quello di Cherki, classe 2003 messo al momento fuori rosa dal Lione visto il mancato rinnovo di contratto. A centrocampo piace invece Alexsander, ex Fluminense ora all'Al Ahli mentre torna in auge anche il nome di Mandela Keita, classe 2002 in forze all'Anversa ma il cui cartellino costa 15 milioni. Solo rumors al momento quelli che fanno riferimento ai centrocampisti classe 2002 Cristian Medina del Boca Juniors e Matias Galarza del Genk.